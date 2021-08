Dirceu: oposição liberal busca missão impossível, que é tirar Bolsonaro e manter seu programa econômico

247 – "O dilema das forças de oposição liberal de direita é conciliar a oposição a Bolsonaro com seu compromisso natural com o programa econômico tardio e primário de Paulo Guedes que representa, no fundo, o capital financeiro-bancário e seus sócios menores, como o agronegócio. Daí a busca de uma candidatura que derrote Bolsonaro, mas garanta o status quo", escreve o ex-ministro José Dirceu, em sua coluna no Poder 360.

"Uma missão que parece impossível no Brasil e num mundo em transformação que questiona o modelo econômico neoliberal e o Estado mínimo tão caros às nossas elites empresariais. Também na ordem do dia dos Estados Unidos, da Europa e de muitos países em desenvolvimento, inclusive da América Latina, estão a distribuição de renda, riqueza e patrimônio (somam mais de U$250 bilhões os ativos de brasileiros em paraísos fiscais que não pagam impostos) e a urgência de revolução ambiental e energética. Resta às elites brasileiras acordar para o novo mundo que vem aí e já está muito próximo, quase na esquina", prossegue.

"Não podemos mais perder esta oportunidade histórica, inspirada pelo cenário internacional, de promover as reformas estruturais para fazer do Brasil uma sociedade justa e democrática. Um país onde o povo trabalhador tenha aquilo que é seu direito, como demonstram nossos jovens atletas nas Olimpíadas de Tóquio: mesmo enfrentando dificuldades criadas pela pobreza em que muitos vivem, a falta de oportunidades e de patrocínios, conquistaram várias medalhas. Eles são o exemplo de que o povo é capaz de se levantar e lutar, conquistando por si mesmo aquilo que sempre lhe negou as elites do país", finaliza Dirceu.

