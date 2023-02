Dirceu recebe alta após ser internado com quadro de hematoma subdural

Apoie o 247

247 — O ex-ministro José Dirceu (PT) teve alta nesta segunda-feira, 27. Ele foi internado após sentir dores de cabeça e recebeu diagnóstico de hematoma subdural (acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio). Os primeiros sintomas surgiram no último dia 23, mesmo dia da internação. Ele está totalmente recuperado.

A alta foi anunciada pelo seu filho, o deputado federal Zeca Dirceu (PT), nas redes sociais. “Papai já está em casa! Foram 5 dias de hospital e graças a Deus, deu tudo certo.Nossa gratidão a equipe médica, funcionários e todos que estavam juntos nesta corrente positiva”, publicou no Twitter, junto com uma foto ao lado do seu pai.

Em comunicado divulgado no domingo, 26, Dirceu afirmou que “ficarei em casa em Brasília por um período de recuperação de cerca de 15 dias, sem atividades externas”.

