Direção do MDB avalia que não há adesão a Lula de quadros fora do Nordeste

Metrópoles - A direção nacional do MDB avaliou que o jantar que o ex-senador Eunício Oliveira organizou para Lula na quarta-feira (7/10), em Brasília, foi superestimado e mostrou que não existe adesão à candidatura do petista entre os quadros fora do Nordeste.

O presidente do MDB, deputado Baleia Rossi (SP), disse em conversas ao longo da semana que Eunício quer vender a imagem de que se tornou um articulador de Lula dentro do partido, com o intuito de esvaziar a pré-candidatura de Simone Tebet à Presidência. Baleia acrescentou que o diretório do Ceará, chefiado por Eunício, não conta com força política para influenciar a tomada de decisões em nível nacional.

Para a direção emedebista, é natural que os quadros do Nordeste se aproximem de Lula na eleição de 2022, uma vez que a avaliação do ex-presidente é alta na região e poderá impactar na votação das bancadas estaduais.

