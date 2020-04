Direita lança campanha "Moro presidente" após pedido de demissão

Diante da eventual demissão do ex-juiz Sérgio Moro do Ministério da Justiça, ex-bolsonaristas já defendem seu nome para uma candidatura presidencial nas eleições de 2022. "Quero gritar aos 4 ventos em 2022: 'Moro presidente!' e me redimir pelo erro que cometi em 2018", disse Joice Hasselman. Alexandre Frota também defende candidatura de Moro edit