Diretor da PRF participou até de inauguração em córrego com Bolsonaro

247 - “O diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, participou até de inauguração do reservatório de um córrego com Jair Bolsonaro neste ano. Em fevereiro, Vasques voou com o presidente e o ministro Tarcísio de Freitas para a inauguração de obras em São Paulo”, informa Guilherme Amado em sua coluna no portal Metrópoles.

“Em 2022, ele também participou de um evento com Michelle Bolsonaro, em que a primeira-dama vestiu farda da PRF. Silvinei Vasques está no centro da polêmica envolvendo blitze feitas pela PRF no Nordeste em pleno dia de eleição. A medida teria objetivo de dificultar essa fatia do eleitorado, que vota majoritariamente em Lula, a acessar os locais de votação”, acrescenta.

