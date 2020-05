Diretor de Gestão da Chesf recomenda que as pessoas tomem cloroquina preventivamente

Demonstrando alinhamento com Jair Bolsonaro, o diretor de Gestão da Chesf, Adriano Soares da Costa, usou sua página no Facebook para criticar a imprensa pela cobertura da pandemia e defender o uso preventivo da cloroquina no tratamento da Covid-19 edit

247 - O diretor de Gestão Corporativa da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf), Adriano Soares da Costa, usou sua página no Facebook para atacar a imprensa pela cobertura da pandemia do novo coronavírus e defender o uso preventivo da cloroquina no tratamento da Covid-19.

O uso precoce da droga vem sendo defendido com veemência por Jair Bolsonaro e o protocolo para o seu uso, mesmo sem comprovação cientifica da sua eficácia, foi divulgado nesta quarta-feira (20) pelo Ministério da Saúde.

Apesar disso, Costa escreveu que “sobre a hidroxicloroquina, um conselho: tomem precocemente. Trump está fazendo isso com acompanhamento médico. Muitos pacientes também. Precocemente, com acompanhamento médico”.

Confira a postagem de Adriano Soares da Costa sobre o assunto.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.