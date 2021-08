Diretor de Infraestutura do Dnit é afastado das funções após investigação da PF

Segundo as apurações, Marcelo Almeida Pinheiro Chagas negociava com lobistas que atuam a favor da empresa Aurora edit

Metrópoles - Marcelo Almeida Pinheiro Chagas, diretor de Infraestrutura Ferroviária do Departamento Nacional de Transportes (Dnit), é o principal alvo da Operação Daia, ação deflagrada pela Polícia Federal (PF) nesta terça-feira (24/8). Ele foi afastado do cargo por determinação da Justiça Federal.

A ação apura a atuação de lobistas que favoreciam uma empresa operadora de portos secos no âmbito do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Segundo as investigações, Chagas negociava com lobistas que atuam a favor da empresa Aurora.

Desde que venceu a licitação promovida pela Receita Federal para exploração do Porto Seco de Anápolis, em Goiás, a empresa passou a enfrentar problemas na fase de habilitação em relação ao terreno. Para superar essas dificuldades, contratou lobistas para viabilizar a aquisição de um terreno do Dnit situado no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia) por um preço bem abaixo do valor de mercado.

Ainda segundo a investigação, os lobistas utilizaram-se do pagamento de propina para arregimentar servidores públicos do Dnit, que passaram a cuidar dos interesses da empresa junto à autarquia.

