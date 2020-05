Diretor do HC diz que Bolsonaro pratica eugenia e compara governo ao nazismo: 'perverso' (vídeo)

Revista Fórum - O diretor do Hospital das Clínicas, Arnaldo Lichtenstein, comentou em entrevista à TV Cultura nesta segunda-feira (11) sobre as falas do presidente Jair Bolsonaro em que ele minimiza a pandemia do coronavírus. Para o médico, trata-se de uma estratégia eugenista do presidente, e não apenas um “negacionismo” da ciência.

A apresentadora Karyn Bravo trouxe ao especialista algumas projeções de mortos e infectados caso 70% da população se contamine com o vírus, conforme foi estimado por Bolsonaro no final de semana. “Segundo Bolsonaro, [a pandemia] é uma neurose”, disse a apresentadora, citando o comentário de um telespectador.

