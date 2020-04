Diretor do Inep contraria Weintraub e afirma que pode adiar Enem

247 - Ao contrário do que disse o ministro da Educação, Abraham Weintraub, o presidente do Inep, Alexandre Lopes, responsável pela aplicação do Enem, afirmou que a prova poderá ser adiada por causa do coronavírus.

“A data pode ser mudada lá na frente, mas isso tem que acontecer por questões técnicas. Já existe uma desigualdade que vem de toda a educação básica e não é o Enem sozinho que corrige isso”, disse ele em entrevista ao jornal O Globo.

O dirigente também provocou os governadores sobre estarem “esperando em casa” para que o Enem seja cancelado. “Mas os governos estaduais estão fazendo o seu papel para garantir a inscrição dos seus alunos? Os estados estão fazendo sua parte ou está todo mundo em casa esperando que o Enem seja cancelado?”, questionou.

