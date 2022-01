Diretor-financeiro assume Itaipu provisoriamente após demissão de general

Apoie o 247

247 - Após demissão do general João Francisco Ferreira do cargo diretor-geral da Itaipu Binacional nesta terça-feira, 25, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmou ao Uol que o atual diretor financeiro da empresa, almirante Anatalicio Risden Junior, vai assumir de forma interina, isto é, provisoriamente o posto.

"Ele [Anatalicio Risden] vai assumir inicialmente em caráter interino e findado o processo será o diretor-geral", disse o ministro, ressaltando que Risden já está na diretoria financeira desde 2019.

Centrão deve indicar substituto

Antes de pedir demissão, o general João Francisco Ferreira afirmou a assessores que seu substituto terá um perfil diferente. A especulação dentro da própria empresa era a de que a ex-governadora e atual conselheira da Itaipu, Cida Borghetti, assumisse, informa o Paraná Portal.

Borghetti é casada com o deputado Ricardo Barros, ex-ministro de Michel Temer e do mesmo partido, Progressistas (PP), do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o ministro Ciro Nogueira, do Centrão. O grupo ligado a Barros e Borghetti é denunciado por suposta corrupção envolvendo negociações da vacina da Covid-19.

