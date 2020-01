Diretor-geral da ANP entrega carta de renúncia a Bolsonaro

O diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Décio Oddone, entregou carta a Jair Bolsonaro antecipando sua saída do cargo. Seu mandato se encerraria em dezembro edit

247 - O diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Décio Oddone, decidiu antecipar sua saída do cargo que estava prfevista para dezembro. Ele permanecerá à frete da agência até a nomeação do substituto.

Na carta de renúncia que entregou a Bolsonaro e ao ministro de Minas e Energia,Bento Albuquerque, Oddone assinala que nunca pertenceu "a qualquer grupo" ou contou "com padrinho político"., informa O Estado de S.Paulo.