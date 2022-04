Diretores do FNDE compraram carros de luxo que custam até 30 vezes os salários recebidos

Veículos utilitários esportivos (SUVs)foram comprados pouco depois do primeiro pregão eletrônico de ônibus do FNDE, que vem sendo questionado pela suspeita de superfaturamento edit

Apoie o 247

ICL

247 - Os diretores do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) Garigham Amarante e Gabriel Vilar adquiriram veículos de luxo após assumirem os cargos na instituição, apesar de receberem salários de pouco mais de R$ 10 mil. O FNDE está envolvido em um escândalo que envolve a intermediação de verbas por pastores ligados ao governo Jair Bolsonaro e uma licitação para a compra de ônibus escolares com preços acima dos praticados pelo mercado.

De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, os veículos utilitários esportivos (SUVs) adquiridos pelos diretores foram comprados pouco depois do primeiro pregão eletrônico de ônibus do FNDE, realizado em meados de 2021, e são avaliados em R$ 330 mil e R$ 250 mil.

“Amarante chegou ao cargo por indicação do presidente do PL, Valdemar Costa Neto. O PL é o partido do presidente Jair Bolsonaro. O diretor foi responsável por organizar o pregão eletrônico que tinha indicação de sobrepreço de R$ 700 milhões”, destaca a reportagem. Antes de chegar ao FNDE, Vilar já trabalhava no Ministério da Educação, apadrinhado pelo Republicanos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE