Dirigente do Avante diz ter relatado esquema de pastores a ministro

Guilherme Amado, no Metrópoles - O dirigente do Avante José Edvaldo Brito, presidente do partido em Piracicaba, afirmou à coluna que denunciou o esquema de propina dos pastores Arilton Moura e Gilmar Santos ao ministro da Educação, Milton Ribeiro. Brito atuou com prefeituras do interior de São Paulo para organizar eventos com a presença de Ribeiro e de técnicos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

A agenda do Ministério da Educação mostra que Brito reuniu-se com o assessor especial Gustavo Bechelany, o secretário-executivo, Victor Godoy, e o presidente do FNDE, Marcelo Ponte, em 15 de setembro do ano passado. No dia seguinte, ele se encontrou com o ministro junto dos mesmos servidores.

“Há um processo na CGU. Sou o cara que fez a denúncia, prestei depoimento na CGU, disse Brito.

