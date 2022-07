Dirigente do PL de Bolsonaro é indiciado por abusar sexualmente das netas

Bolsonarista, José Renato da Silva chegou a colher assinaturas pela criação do Aliança pelo Brasil edit

247 - O vice-presidente estadual do PL em São Paulo e ex-vereador de Suzano (SP), José Renato da Silva, foi indiciado pela Polícia Civil por supostamente abusar sexualmente das netas quando elas tinham 6 e 7 anos de idade até a adolescência.

Foi a filha dele, Cintia Renata Lira da Silva, quem o denunciou, através das redes sociais. Ela diz que também foi abusada pelo pai.

Cintia é secretária municipal de administração de Suzano (SP) e, no Instagram, afirmou que conviveu por muitos anos guardando o segredo de que foi abusada pelo pai na infância, a partir dos 6 anos de idade.

Após as denúncias, o dirigente pediu afastamento de suas funções no PL, partido de Jair Bolsonaro. José Renato da Silva chegou a colher assinaturas pela criação do Aliança pelo Brasil, partido que Bolsonaro tentou fundar, mas fracassou.

