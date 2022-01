Dirigente do PT, Cantalice critica quem é contra aliança de Lula com Alckmin: 'querem lacrar'

Apoie o 247

247 - Membro da direção nacional do PT, Alberto Cantalice, nas redes sociais, nesta segunda-feira, 17, criticou os integrantes do seu partido que são contra uma chapa entre o ex-presidente Lula (PT) e o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, recém saído do PSDB.

“Aqueles no PT que defendem chapa pura de Lula, ou um vice do mesmo campo do candidato a presidente, ou perderam a noção de correlação de forças no Brasil, ou querem ‘lacrar’! Estilo: ‘eu sou radical’, mas a decisão é do Lula. Assim fica fácil para eles. Mas difícil para o Lula”, escreveu nas redes sociais.

Nesta segunda, o também dirigente do PT Rui Falcão deu entrevista à Folha de S.Paulo na qual afirma ser contra a aliança com Alckmin. "Lula não precisa de uma muleta eleitoral", afirmou.

"Temos um programa de reconstrução e transformação do país, como a Fundação Perseu Abramo vem trabalhando. Segundo, o Alckmin é a contradição a tudo isso que fizemos e pretendemos fazer. Terceiro, dá uma sinalização muito negativa para uma campanha que tem que ser aguerrida, mobilizada e com a construção de comitês de defesa da eleição do Lula que permaneçam depois como comitês de apoio do programa de transformação. Além do retrospecto das políticas que realizou como governador de São Paulo, do apoio ao impeachment e de suas posições ultraconservadoras", afirma.

Em dezembro de 2020, Cantalice foi alvo de críticas dentro do partido após dizer que "Lula já deu muito para o PT. É hora de abrir espaço".

