Discípulo de Olavo de Carvalho assume cargo da 'Capitã Cloroquina' na Saúde

247 - O médico olavista Hélio Angotti Neto deixou o comando da Secretária de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos (SGTIE) do Ministério da Saúde para assumir o cargo da médica Mayra Pinheiro, conhecida como "Capitã Cloroquina". Angotti Neto foi o responsável pela nota técnica da pasta que colocou a cloroquina como eficaz contra a covid-19 e a vacina não. As informações são do portal UOL.

O medicamento já teve sua ineficácia comprovada contra a doença, sendo contraindicada, inclusive, pela OMS (Organização Mundial da Saúde).

Mayra Pinheiro foi exonerada ontem da secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) e assumiu a subsecretária da Perícia Médica Federal da Secretaria de Previdência, ligada ao Ministério do Trabalho e Previdência. Ela deixou o cargo para se candidatar a uma vaga na Câmara nas eleições deste ano pelo Ceará, seu estado natal.

