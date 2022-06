“Discurso bolsonarista sobre urnas eletrônicas é um grande bobagem”, diz Paulo Pimenta

Apoie o 247

247 - O deputado Paulo Pimenta (PT-RS), repeliu os ataques do bolsonarismo contra as urnas eletrônicas e ao Judiciário.

Durante participação no programa Giro das Onze, da TV 247, o parlamentar lembrou que as urnas eletrônicas existem há 25 anos só agora os militares, depois da escolha de tantos candidatos a presidentes da República, governadores, senadores, deputados. prefeitos e vereadores, sem nunca ter existido no país um caso de comprovação da possibilidade de fraude, tentam lançar dúvidas contra o sistema eleitoral.

“Esse discurso não tem eco nem dentro das Forças Armadas. O bolsonarismo está cada vez mais isolado”, acredita. “Esse discurso não tem eco. É muito mais bravata, fanfarronice. É uma grande bobagem o discurso que eles fazem sobre as urnas eletrônicas”, completou.

Pimenta afirmou ainda que, na prática, já existe um sistema de totalização paralelo, como defendem os militares ligados a Bolsonaro.

“Nossos fiscais pegam na hora o resultado das urnas. Nós temos um sistema de apuração que é mais rápido do que o tribunal”, lembrou o parlamentar, se referindo ao boletins de urna emitido ao final da votação por cada urna eletrônica.

