Discurso de Lula gerou 2,5 milhões de publicações no Twitter

247 - O discurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, na quarta-feira (10), gerou cerca de 2,54 milhões de publicações no Twitter e mais de 159 mil postagens no Facebook. Feito pela Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getulio Vargas (FGV DAPP), o levantamento de menções ao petista diz respeito a um monitoramento feito das 11h de terça-feira (9) às 11h de quinta (11). A informação é do jornal Valor Econômico.

O momento de maior engajamento, informa o estudo, foi minutos após o fim do discurso, com 183,7 mil postagens no Twitter. Um segundo pico, com 97,4 mil postagens, ocorreu às 21h do mesmo dia. O tema que serviu de motor nesse segundo pico foi a aparição do presidente Jair Bolsonaro num evento público usando máscara e fazendo discurso favorável à vacina contra covid-19 horas depois do discurso de Lula. No Facebook, conforme o mesmo levantamento, o discurso de Lula acumulou mais de 21,6 milhões de interações num enorme conjunto de páginas, grupos e perfis verificados.

