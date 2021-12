Discurso udenista de Moro não cola para a maioria dos brasileiros, que está preocupada com a fome

Apoie o 247

Agenda do Poder - A pesquisa Genial/Quaest reduz a possibilidade de o ex-juiz suspeito Sérgio Moro ser bem-sucedido com seu discurso monotemático de combate à corrupção, versão atual do udenismo falso moralista. Pelo levantamento, este é o quarto maior problema do país, objeto de preocupação de 10% dos brasileiros.

Para a maioria das pessoas, a economia, ou seja, a vida real, é o que mais importa: 41% dos brasileiros entendem que este é o maior problema do Brasil. Em segundo lugar, vem saúde/pandemia, com 19%. E em terceiro, questões sociais, com 14%. No capítulo questões sociais, a fome, com 11%, é objeto da maior preocupação dos brasileiros.

