Disparidade salarial entre homens e mulheres cresce pelo quarto mês consecutivo

247 - A disparidade salarial entre homens e mulheres aumentou pelo quarto mês consecutivo, atingindo uma média de 10% em novembro de 2023, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Em posições que exigem Ensino Superior Completo, essa diferença chega a 29,3%. As estatísticas revelam que, em média, as mulheres recebem R$ 3.570, enquanto os homens ganham R$ 5.052.

A economista Janaína Feijó, pesquisadora da área de Economia Aplicada do FGV Ibre, reforça que essa disparidade salarial persiste em setores altamente demandados, como ciência e tecnologia. No mercado formal, a diferença é ainda mais acentuada, chegando a uma estimativa média de 27% no mercado informal.

Além do aumento nas diferenças salariais, é preocupante observar que o saldo de empregos para homens cresceu 118,3% de novembro de 2022 a novembro de 2023, enquanto o saldo para mulheres diminuiu 14,8% no mesmo período, conforme relatado pelo Globo.

Feijó ainda destaca que os homens representam cerca de 60% das admissões e demissões, enquanto as mulheres correspondem a 40%, uma discrepância em relação aos dados do último Censo, que indica que as mulheres compõem a maioria da população (51,5%).

