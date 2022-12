Disputa entre MDB e União Brasil pelo Ministério de Minas e Energia emperra votação da PEC da Transição, diz Reuters

Segundo a Reuters, Elmar Nascimento (UB) conta com apoio de Arthur Lira e Davi Alcolumbre para a pasta, enquanto Renan Filho é o nome do MDB edit

BRASÍLIA (Reuters) - Lideranças do MDB e do União Brasil disputam nos bastidores a indicação do ministro das Minas e Energia no governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva em meio às corridas para votar a PEC da Transição na Câmara dos Deputados, afirmaram à Reuters fontes com conhecimento das articulações.

As negociações em torno da pasta - que tem orçamento previsto de 9 bilhões de reais para o próximo ano - opõem importantes parlamentares do Congresso e poderão garantir ou prejudicar a formação de uma base de sustentação de Lula no Congresso para seu terceiro mandato a partir de janeiro.

Por ora, conforme reportagem da Reuters desta terça-feira, o impasse na indicação de ministros é um dos motivos que emperra a votação na Câmara da PEC que garante a manutenção do pagamento dos 600 reais do Bolsa Família, entre outros pontos.

De um lado, segundo duas fontes, o líder do União Brasil na Câmara, Elmar Nascimento (BA), é um dos citados para virar ministro. Ele foi designado por Lira para relatar a PEC e conta com o apoio do presidente da Câmara e também do senador Davi Alcolumbre (União-AP), ex-presidente do Senado, conforme as fontes.

Por outro lado, de acordo com outras duas fontes, o MDB do Senado corre para tentar emplacar na pasta o ex-governador e senador eleito Renan Filho (AL), filho do cacique da lenda e ex-presidente do Senado Renan Calheiros. A bancada de senadores do MDB já teve forte influência sobre essa área nas gestões petistas, emplacando como ministros da pasta Eduardo Braga, Edison Lobão e Silas Rondeau.

Por trás dessa disputa há uma briga paroquial: Arthur Lira, outro torcedor do presidente derrotou Jair Bolsonaro que se reaproximou de Lula, e Renan Calheiros, sempre torcedor do petista, são adversários políticos em Alagoas.

O Ministério de Minas e Energia, de maneira geral, é o responsável por dar as diretrizes para o setor e tem uma série de órgãos vinculados como a Petrobras e agências reguladoras como a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a Agência Nacional do Petróleo , Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e Agência Nacional de Mineração (ANM).

HERANÇA RUIM

A despeito de estar sendo alvo de disputa do varejo político, na semana passada a equipe de transição para a área de energia apresentou um diagnóstico do setor, principalmente para a área de energia, e que, nas palavras do integrante Maurício Tolmasquim, haveria uma " herança ruim" do governo Bolsonaro.

A equipe atendeu na ocasião que há o risco de o consumidor ter de arcar com um eventual aumento no preço na conta de energia por causa de ações do atual governo, mas garantiu que a nova gestão tentará tomar medidas para evitar que isso seja promovido.

"O governo Bolsonaro deixou uma conta enorme a ser paga pelos consumidores nos próximos anos e é claro que o ministro que assume o Minas e Energia... vai fazer todas as ações possíveis para reduzir essa conta para o consumidor", afirmou Tolmasquim, que foi ministro de Minas e Energia interino na gestão Lula, na ocasião.

O ministério, por sua vez, rebateu, em nota divulgada na segunda-feira, as declarações da equipe de transição sobre a herança deixada pelo atual governo.

Na nota, a pasta afirma que é "pura ilação" o calculado de 423 bilhões de reais em custos aos consumidores devido aos "jabutis" aprovados pelo Congresso na lei nº 14.182, que permitiu a privatização da Eletrobras.

