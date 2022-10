Divulgação da carta de Lula a evangélicos é adiada para sábado

Informação foi confirmada pela assessoria da senadora Eliziane Gama (Cidadania- MA), responsável na campanha de Lula pela interlocução com os evangélicos edit

Apoie o 247

ICL

Agenda do Poder - A campanha de Lula (PT) decidiu adiar para o próximo sábado (15) a divulgação da carta a evangélicos. As informações são do G1.

A informação foi confirmada pela assessoria da senadora Eliziane Gama (Cidadania- MA), responsável na campanha de Lula pela interlocução com os evangélicos e que participou da elaboração da carta.

A divulgação estava prevista para esta segunda-feira (10). Mas a campanha decidiu adiar para terminar alguns pontos, além de avaliar que o “timing” será melhor para a agenda de Lula.

Aliados do presidente Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, têm disseminado fake news contra Lula entre evangélicos. Bolsonaro considera os evangélicos como parte de sua base de apoio político.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.