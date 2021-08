DJ Ivis vira réu por agressões contra ex-mulher

Os crimes foram registrados em vídeo e denunciados pela ex-mulher, no início do último mês de julho edit

247 - Iverson de Souza Araújo, o DJ Ivis, tornou-se réu na Justiça nesta segunda-feira (16) pelas agressões contra a ex-mulher Pamella Holanda. Dj Ivis foi indiciado pela Polícia Civil do Ceará no fim do mês de julho, e a denúncia do Ministério Público do Ceará foi aceita pela Justiça.

Ivis que está há um mês detido em uma área de triagem no presídio Irmã Imelda Lima Pontes, teve no fim do mês de julho,um pedido de habeas corpus negado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

O artista foi indiciado pela Polícia Civil do Ceará por três crimes e pode responder por lesão corporal, ameaça e injúria.

