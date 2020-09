Dobra número de policiais e de militares candidatos nas eleições de 2020, segundo TSE

O dado, junto com a participação dos militares no governo federal, mostra uma participação maior dos militares no regime político após o golpe de 2016 edit

247 - O número de policiais e de membros da ativa e da reserva das Forças Armadas que se candidataram a prefeito e vice-prefeito neste ano é o dobro do que o registrado nas eleições municipais de 2016.

São 388 candidatos a prefeito neste ano, contra 188 em 2016, antes da ascensão de Jair Bolsonaro e da entrada de integrantes do Exército no governo federal.

No geral, mais de 6 mil policiais e militares vão participar do pleito deste ano em todo o País, um aumento de 11,4% em relação às últimas eleições, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O dado, junto com a participação dos militares no governo federal, mostra uma participação maior dos militares no regime político após o golpe de 2016.