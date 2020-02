Documentos revelam que apoio de Bolsonaro a Trump na morte do general do Irã fez Brasil se preparar para guerra

Reportagem do jornal O Estado de S. Paulo teve acesso à telegramas enviados ao chanceler Ernesto Araújo, apontando para o risco de guerra e mostrando que os diplomatas tiveram que adotar medidas de segurança edit

247 - O assassinato do general iraniano Qassim Suleimani, em janeiro, e as declarações de apoio de Jair Bolsonaro ao governo Donald Trump, dos EUA, levou o Brasil a entrar em alerta como possível alvo de ataques.

É o que revela reportagem do jornal O Estado de S. Paulo que teve acesso à telegramas enviados ao chanceler Ernesto Araújo pela embaixada do Brasil em Bagdá, no Iraque, apontando para o risco de guerra e mostrando que os diplomatas adotaram medidas de segurança para proteção dos brasileiros, incluindo a compra de combustível e de comida.

Segundo o jornal, o primeiro relatório da embaixada foi emitido com caráter “urgentíssimo” e relatava o que havia sido reportado pelo noticiário, reproduzia a primeira justificativa dos EUA para a morte – “deter planos iranianos de ataque” – e oferecia ao Itamaraty uma análise da nova conjuntura do Iraque.

“As circunstâncias da morte do general Suleimani e do comandante Abu Mahdi al-Muhandis constituem grave escalada, em território iraquiano, nas disputas envolvendo Irã e EUA e, certamente, deterioram, em muito, o já delicado quadro político-militar no Iraque. Não é descabido temer a eclosão de conflagração interna”, diz o comunicado.