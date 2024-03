Dois detentos fogem de presídio de segurança máxima em Mato Grosso do Sul

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Dois presos fugiram na madrugada desta segunda-feira (4) do Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho, localizado em Campo Grande (MS). De acordo com reportagem da CNN, Douglas Luan Souza Anastácio e Naudiney de Arruda Martins, conseguiram escapar da unidade de segurança máxima por volta das 3h40. Ambos estavam cumprindo penas por crimes de tráfico, roubo e furto. Segundo a polícia, eles teriam utilizando uma corda para transpor o muro sem serem detectados.

De acordo com informações da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), o plano de fuga originalmente envolvia quatro homens, porém somente Douglas e Naudiney lograram êxito em sua empreitada.

continua após o anúncio

Os outros dois indivíduos envolvidos na tentativa de fuga foram rapidamente recapturados dentro das instalações do presídio e estão atualmente isolados aguardando medidas disciplinares. A Agepen garantiu que está em cooperação com outras forças de segurança para localizar e recapturar os fugitivos.

A Polícia Militar do estado confirmou estar ciente da situação e reforçou sua vigilância para evitar quaisquer incidentes adicionais. A comunidade local permanece em alerta enquanto as autoridades intensificam os esforços para garantir a segurança pública.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: