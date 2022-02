Dois dias após assassinato de Moïse, Damares aciona embaixada do Congo para buscar “ações” em defesa de refugiados congoleses

A pasta comandada por Damares Alves pede uma reunião com o embaixador Mutombo Bakafwa Nsenda ou algum outro representante da embaixada do Congo no Brasil edit

Apoie o 247

ICL

Por Igor Gadelha, no Metrópoles - Dois dias após o brutal assassinato do congolês Moïse Kabagambe no Rio de Janeiro, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos acionou, nesta quarta-feira (2/2), a embaixada do Congo no Brasil.

>>> Damares diz que “trabalha em silêncio” no caso Moïse

Em ofício, ao qual a coluna teve acesso, a pasta comandada por Damares Alves pede uma reunião com o embaixador Mutombo Bakafwa Nsenda ou algum outro representante da embaixada para buscar “ações” em defesa dos refugiados congoleses.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE