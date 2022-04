Dois indígenas são mortos após garimpeiros estimularem conflito em Terra Yanomami

Júnior Hekurari Yanomami, presidente do Conselho de Saúde Indígena Yanomami e Ye'kuan, afirmou que o confronto deixou dois mortos e cinco feridos edit

Apoie o 247

ICL

Ricardo Brito, Reuters - Um conflito entre índios na Terra Indígena Yanomami resultou na morte de dois indígenas e deixou outros cinco feridos na segunda-feira, segundo relato em vídeo de Júnior Hekurari Yanomami, presidente do Conselho de Saúde Indígena Yanomami e Ye'kuana.

"O que aconteceu na Terra Indígena Yanomami, na comunidade Pixanehabi, é que junto com os garimpeiros a comunidade Tirei atacou a comunidade Pixanehabi, onde morreram dois yanomami, com cinco feridos, e as comunidades relataram que essa comunidade não aceitava os garimpeiros, então por isso os garimpeiros deram 80 armas à comunidade Tirei incentivando fazer o conflito", disse a liderança indígena, em vídeo divulgado pelo G1.

Procurada, a assessoria de imprensa da direção nacional da Polícia Federal não respondeu de imediato a um pedido de comentário. A Fundação Nacional do Índio (Funai) não tinha uma posição de imediato sobre o caso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Polícia Federal em Roraima não tinha confirmação das mortes, e autoridades estaduais disseram que o assunto era de natureza federal por ter ocorrido em uma terra indígena.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

GARIMPO

No final do mês passado, o Ministério Público Federal (MPF) em Roraima apresentou à Justiça um pedido para obrigar a União a retomar ações de proteção e operações policiais contra o garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami.

A iniciativa ocorreu após a visita de representantes do MPF à região conhecida como Serra das Surucucus, ocasião em que se constatou que os garimpos ilegais ocuparam toda a região, utilizando as pistas de pouso da saúde indígena como apoio logístico de dezenas de aeronaves e helicópteros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Isoladas do contato com a sociedade, as comunidades indígenas estão cada vez mais próximas do garimpo e não podem usufruir de seu habitat tradicional, já completamente degradado pelo desmatamento e poluição dos rios", disse o MPF, em comunicado.

O garimpo na Terra Indígena Yanomami cresceu 46% em 2021, depois de já ter aumentado 30% no ano anterior, em um avanço desordenado que leva à criação de vilas inteiras, com direito a mercados, pousadas e internet, e traz destruição, doenças e violência para dentro da maior terra indígena do país.

Os dados são do relatório "Yanomami sob Ataque!", preparado pela Hutukara Associação Yanomami, com apoio do Instituto Socioambiental (ISA), e que traz relatos de medo, dor e desespero dos indígenas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE