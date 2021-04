Domingo de Páscoa no Brasil: mais de 330 mil mortos por Covid. Média móvel é de 2,8 mil óbitos diários

O Brasil contabilizou 12.952.621 casos e 330.297 óbitos por Covid-19 desde o início da pandemia, segundo balanço do consórcio de veículos de imprensa edit

247 - O Brasil registrou 1.931 mortes por Covid nas últimas 24 horas, totalizando neste sábado (3) 330.297 óbitos. Com isso, a média móvel de mortes no país nos últimos 7 dias ficou em 2.800. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de +24%, indicando tendência de alta nos óbitos pela doença.

Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, consolidados às 20h deste sábado. O balanço é feito a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde, informa o G1.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.