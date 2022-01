Donald Trump chama políticos que escondem status de vacinação, prática do governo Bolsonaro, de "covardes"

Crítica de Trump foi direcionada ao governador da Flórida. No Brasil, membros do governo se vacinaram escondidos e o próprio Bolsonaro esconde seu status edit

247 - O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, que vem defendendo abertamente a vacinação contra a Covid-19, chamou de "covardes" os políticos que teimam em não revelar se receberam a terceira dose. Em entrevista ao canal de extrema direita One America News, o republicano disse que tomou a dose de reforço, e criticou o governador da Flórida, Ron DeSantis, que se recusa a informar seu status.

No Brasil, membros do governo federal, como o ministro da Casa Civil, general Luiz Eduardo Ramos, se vacinaram escondidos, pois o Palácio do Planalto não queria "alarde". O próprio Jair Bolsonaro esconde seu status de vacinação. Seu cartão de imunização tem 100 anos de sigilo.

"Eu tomei [a vacina]. Tomei o reforço. Muitos políticos, eu vejo alguns deles serem entrevistados, e uma das perguntas foi: 'você tomou o reforço? Porque eles tomaram a vacina... e 'eles respondem 'oh, oh'. Em outras palavras, sim, mas eles não querem dizer, porque são covardes. Se tomou ou não, diga. O fato é que eu penso que a vacina salvou dezenas de milhões de pessoas ao redor do mundo. Não tive absolutamente nenhum efeito adverso, como outras pessoas tiveram. Nada de especial", disse Trump.

Veja:

Ex-presidente dos EUA, Donald Trump diz que políticos que se vacinam às escondidas são “covardes”.



Crítica faz referência ao governador da Flórida, Ron DeSantis, que se recusa a informar se recebeu a dose de reforço da vacina contra a Covid-19. pic.twitter.com/v2lGrkd70D

