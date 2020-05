Dono da Havan segue Bolsonaro e conclama: 'Vamos voltar ao trabalho'

247- Em perfeita consonância com o discurso de Jair Bolsonaro, que hoje novamente disse que o Brasil tem que voltar ao trabalho, Luciano Hang, o mais bolsonarista dos empresários bolsonaristas, enviou horas atrás num grupo de WhatsApp de que participa uma conclamação pelo que chamou de "isolamento seletivo". A informação é do colunista Lauro Jardim, em sua coluna no jornal O Globo.

Eis a mensagem do dono da Havan, que contém todos os tiques bolsonaristas, como ataque à imprensa e enrolação com os números da Covid:

"Não se deixe enganar, todos os dias a velha mídia divulga informações fora do contexto para instaurar o caos. Separei as 15 nações com mais mortes pelo Coronavírus por 1 milhão de habitantes e o Brasil, como podemos ver, está longe disso. Somos a 6ª maior nação do mundo em população e mesmo assim, estamos no 30º lugar. É claro que toda vida tem valor e não estou querendo menosprezar nenhuma perda. Mas como gestor defendo uma visão mais abrangente. A Covid-19 é um inimigo silencioso e precisa ser combatido, mas problemas como a falta de emprego, renda e a fome que já atinge milhares de brasileiros, também precisam ser considerados. Vamos voltar ao trabalho com toda prudência e cuidado. O Brasil não pode parar, do contrário a tragédia será ainda maior. Isolamento seletivo já!"

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.