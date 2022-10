Dono do site Antagonista diz que Roberto Jefferson "é um injustiçado"

Comentário do empresário Pedro Cerize, dono do site O Antagonista, foi após o ataque a tiros de Roberto Jefferson contra agentes da PF edit

247 - O empresário Pedro Cerize, dono do site O Antagonista, usou as redes sociais para comentar o caso Roberto Jefferson, após o ex-deputado federal pelo PTB-RJ, atacar agentes da Polícia Federal que foram cumprir um mandado de prisão contra ele por violar as regras da prisão domiciliar.

"Roberto Jefferson é um injustiçado. Se todo político que roubou fosse preso igual ele, o Brasil seria diferente", escreveu o empresário.

"Roberto Jeferson é um injustiçado. Se todo político que roubou fosse preso igual ele, o Brasil seria diferente"





