Dono vai sortear tríplex do Guarujá por menos de R$ 20

Rede Brasil Atual - O “famoso” triplex no Guarujá, apartamento naquela cidade do litoral paulista que a Lava Jato atribuiu ao ex-presidente Lula para condená-lo no processo que o retirou das eleições de 2018, será sorteado pela internet no dia 30 de março do ano que vem. A decisão foi tomada pelo empresário Fernando Gontijo, que arrematou o apartamento via leilão. Segundo o próprio Gontijo. o sorteio será usado para promover um site de “prêmios” lançado por ele. Poderão participar do sorteio as pessoas que assinarem a plataforma Pancadão, ao custo de 19 reais mensais.

Ao jornal Folha de S.Paulo, o empresário do setor imobiliário do Distrito Federal, disse que comprou o triplex “mais famoso do Brasil” por considerá-lo “um investimento excelente”. Ele garantiu que quem for sorteado vai ter a propriedade do imóvel sem desembolsar um centavo a mais além do preço da assinatura. Gontijo pagou R$ 2,2 milhões pelo apartamento.

“Vem aí a promoção que vai fazer a sua sorte subir 3 andares. Que vai trazer dezenas de prêmios top e o top de todos os prêmios: a cobertura mais famosa do Brasil por apenas R$19,99. Então fique ligado pra não perder a oportunidade de virar a chave da sua vida”, diz um texto publicado neste sábado (11) nas redes sociais do site de Gontijo.

“Com o sorteio na internet, qualquer brasileiro pode acabar como dono do triplex, o que é, de certa forma, o melhor desfecho que esse imóvel poderia ter, já que ele tem um valor ligado ao desejo, à história recente do nosso país”, afirmou o empresário.

