“Dor só não é maior que meu amor por você”, diz Caiado em homenagem ao filho

Ronaldo Ramos Caiado Filho, de 40 anos, filho do governador goiano, teve a morte anunciada neste domingo (3/7), em Goiânia edit

Metrópoles - O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), se manifestou no início da noite deste domingo (3/7) sobre a morte de seu filho, Ronaldo Ramos Caiado Filho, que ocorreu nesta manhã.

“Meu filho querido. Minha dor neste momento só não é maior do que o meu amor por você. Que Deus o acolha na Sua Glória Infinita”, escreveu Caiado, em postagem acompanhada de uma foto sua com o filho (imagem em destaque).

Ronaldo Ramos Caiado Filho, de 40 anos, teve a morte anunciada na manhã deste domingo e as causas não foram informadas. O governador e a primeira-dama, Gracinha Caiado, participavam da missa de encerramento da tradicional Festa do Divino Pai Eterno, em Trindade (GO), quando receberam a notícia. Eles deixaram o local às pressas.

