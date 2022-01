Doria é aconselhado a evitar disputa pela presidência do PSDB para não causar mais desgastes internos

Avalia-se prorrogar o mandato do atual presidente tucano, Bruno Araújo, e de todos os chefes de diretórios municipais e estaduais edit

247 - Após a intensa disputa nas prévias do PSDB, o governador de São Paulo e pré-candidato à Presidência da República, João Doria, tem sido aconselhado a não comprar a briga pela presidência do partido, em maio, de acordo com o jornal O Globo. A recomendação é trabalhar para unir a sigla.

Uma das possibilidades que se avalia é a prorrogação do mandato do atual presidente tucano, Bruno Araújo, além de todos os chefes de diretórios municipais e estaduais.

O objetivo é não causar nenhum dano à imagem de Doria.

Uma reunião para tratar do assunto será realizada na quinta-feira (27).

