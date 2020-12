Doria intensifica articulação para ser o candidato do "centro" contra Bolsonaro em 2022

247 - Segundo reportagem do Estado de S.Paulo, o governador de São Paulo João Doria já conta com o apoio de seu partido, o PSDB, para se candidatar à Presidência da República em 2022. Esse apoio se expressa na posição das bancadas tucanas na Câmara e no Senado, da Executiva Nacional do partido, além dos governadores e principais prefeitos da legenda, entre eles Bruno Covas, reeleito na capital paulista.

Além de Doria, outro nome considerado como um potencial um potencial “presidenciável” da sigla tucana é o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

O governador de São Paulo tenta se mover da direita para o centro, procurando apresentar-se como o candidato viável de forças democráticas no enfrentamento à extrema direita, que ele apoiou nas eleições de 2018.

A avaliação no entorno do governador é que a pandemia fortaleceu e nacionalizou o nome de Doria, destaca a reportagem.

O governador já disse reiteradas vezes que não disputará a reeleição em São Paulo e dá sinais de que realmente pretende disputar a Presidência da República.

