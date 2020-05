Doria mostra médicos mortos e eleva o tom da campanha para população ficar em casa

247 - O governo de São Paulo resolveu adotar um tom mais grave em sua campanha para as pessoas ficarem em casa. Preocupação aumenta com a baixa taxa de adesão ao isolamento social.

Como parte de uma nova estratégia publicitária do Executivo paulista, a partir desta quinta (14), filmes de 1 minuto na TV e na internet mostrarão casos reais de mortes de profissionais de saúde devido ao novo coronavírus.

A dramaticidade do vídeo mostra uma mudança do tom do governo. Pesaram na decisão as críticas do governo federal. Jair Bolsonaro e o governador do estado, João Doria, estão em polos opostos no embate público sobre a condução da doença, destaca reportagem do jornalista Igor Gielow na Folha de S.Paulo.

Jair Bolsonaro tem uma atitude de desleixo e sabota as medidas de prevenção e controle adotadas por governadores e prefeitos. Já o governador paulista mantém a política de quarentena, que foi estendida até 31 de maio inicialmente.

Na opinião de especialistas, alguma medida de lockdown deverá ser tomada caso a curva paulista da doença não mude.





Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.