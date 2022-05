"Doria nunca foi adversário. Sempre foi aliado", diz Tebet após o tucano desistir de disputar a Presidência da República

"O Brasil é maior do que qualquer projeto individual. Vamos trabalhar para unir todo o centro democrático", disse a senadora e pré-candidata do MDB, Simone Tebet edit

247 - Menos de uma hora após o ex-governador João Doria (PSDB) anunciar que desistiu de disputar a Presidência da República, a senadora e pré-candidata do MDB ao Palácio do Planalto, Simone Tebet (MS), disse que está aberta para receber contribuições e sugestões feitas pelo tucano para montar o seu plano de governo e para a composição da chapa. “Doria nunca foi adversário. Sempre foi aliado”, destacou ela no texto. Tebet aparece como o provável nome da chamada terceira via para disputar o pleito presidencial de outubro.

“Vamos conversar e receber suas sugestões para nosso programa de governo. O Brasil é maior do que qualquer projeto individual. Vamos trabalhar para unir todo o centro democrático”, disse Tebet, de acordo com o Metrópoles.

“Gostaria muito de ter o PSDB e o Cidadania juntos conosco. Vamos aguardar a decisão das direções partidárias. Vamos continuar nossa Caminhada da Esperança. Vamos unir o país e tratar de sua reconstrução moral, institucional e política. O povo tem pressa e precisamos semear esperança”, completou a emedebista.

