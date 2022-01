Doria propõe candidatura única do "centro liberal-social", com Moro, Tebet, Pacheco e Alessandro Vieira

Governador quer reduzir nomes da chamada "terceira via" com o objetivo de concentrar votos e ganhar algum tipo de sobrevida edit

247 - Com o objetivo de reduzir as opções e, assim, conseguir concentrar os votos, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou neste domingo (30) que negocia com outros integrantes da chamada "terceira via" a possibilidade de uma candidatura única.

Participam, segundo o tucano, das negociações os pré-candidatos Sergio Moro (Podemos), Simone Tebet (MDB), Rodrigo Pacheco (PSD) e Alessandro Vieira (Cidadania).

Doria quer promover a união do que chamou de "centro liberal-social". “Esses nomes querem avançar no campo democrático de centro. Se possível com uma única candidatura. O que faz sentido, já que temos dois extremos liderando a campanha eleitoral. Ao meu ver, a terceira via é a melhor via para o Brasil”, disse o governador em live promovida pelo grupo Parlatório.

A terceira via se mostra fracassada nas pesquisas, enquanto o ex-presidente Lula (PT) lidera as intenções de voto, seguido - de longe - por Jair Bolsonaro (PL). A união dos variados nomes tem por objetivo concentrar votos e dar alguma sobrevida à terceira via.

