Doria quer Alckmin disputando vaga no Senado em 2022

"Ele poderia ser candidato ao Senado, se houver entendimento com o senador José Serra", disse o pré-candidato do PSDB à Presidência da República

247 - Vencedor das prévias do PSDB e agr único pré-candidato do partido para as eleições presidenciais de 2022, o governador de São Paulo, João Doria, quer que o ex-governador do estado Geraldo Alckmin, que já sinalizou o desejo de deixar o ninho tucano, concorra a uma vaga no Senado Federal.

Doria também disse que convidará o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, seu principal adversário nas prévias para ajudá-lo na campanha.

"Eu dedico muito respeito a ele, tem todo o espaço para continuar no PSDB se quiser. Ele poderia ser candidato ao Senado, se houver entendimento com o senador José Serra. A posição é dele (Serra), mas se ele preferir ser o candidato a deputado federal mais votado do PSDB-SP, seria uma possibilidade”, disse Doria à Folha de S. Paulo.

