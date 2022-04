Doria quer retomar uso do nome 'João' para se aproximar do eleitor

Sem decolar nas pesquisas, com média de 3% das intenções de voto, Doria acredita que se aparecer como "João" vai gerar mais proximidade com o eleitor edit

247 - Depois de ter marcado a sua campanha de 2018 com o slogan BolsoDoria, o tucano João Doria, pré-candidato do PSDB à Presidência da República, acredita que aparecer mais o nome "João" em vez de "Doria", vai gerar mais aproximação com o eleitor.

Em meio à uma crise interna no ninho tucano, Doria tenta acelerar a sua pré-campanha depois de deixar o governo de São Paulo. Estará em Brasília nesta quinta-feira (7) e depois vai para a Bahia.

O plano de Doria é visitar ao menos uma capital de cada uma das cinco regiões do país e também se concentrar nas inserções do PSDB em TV, que vão ao ar a partir de 26 de abril.

Em baixa nas pesquisas, Doria já admite que o seu índice não deve "virar" antes de junho, pois, segundo ele, o brasileiro não parou para prestar atenção na campanha.

O ex-governador tem a expectativa de que agora, quando iniciar os movimentos pela pré-candidatura, possa se mostrar ao país.

Enquanto Doria faz planos de campanha, lideranças do União Brasil, MDB, Cidadania e do seu partido, o PSDB, informaram que anunciarão em 18 de maio o nome de um "candidato de consenso" para a disputa da Presidência da República.

