Doria reúne ex-presidentes de direita em “ato institucional” a favor da vacinação

247 - Buscando formar um contraponto a Jair Bolsonaro, negacionista, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), organizou um evento simbólico no Palácio dos Bandeirantes reunindo ex-presidentes a favor da vacinação.

Compareceram ao evento os ex-presidentes José Sarney, Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer. Todos pertencem ao grupo prioritário de vacinação.

"Não é um encontro político, mas institucional. A favor da vida e da vacina", disse Doria na abertura do evento.

"Pessoalmente convidei todos os ex-presidentes, justamente por entender que não era um ato político”, justificou o governador, acrescentando que convidou também Lula e Dilma ao evento, mas que estes recusaram educadamente.

"Me resta a esperança para vencer esta tragédia: a vacinação. Que deve ser feita com a participação e colaboração de todos. É hora de juntarmos esforços para dizer à população brasileira para que colabore com as autoridades sanitárias", disse Sarney, que participou por videochamada.

Dilma disse não ser aceitável “furar a fila” da vacinação. "Agradeço, mas diante das circunstâncias tenho o dever de recusar a oferta, por razões éticas e de justiça", diz a nota publicada em seu site oficial.

As informações foram reportadas no Estadão.

