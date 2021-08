Doria vai para Espírito Santo e Rio em busca de apoio nas prévias do PSDB

247 - Em busca de apoio para as prévias do PSDB para as eleições presidenciais de 2022, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), viajará ao Espírito Santo e ao Rio de Janeiro. Nos últimos meses, ele visitou Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina.

Na sexta-feira (20), Doria será recebido em Vitória pelo governador Renato Casagrande (PSB). Se reunirá também com correligionários locais, informa o jornalista Lauro Jardim, no Globo.

No sábado (21), Doria viajará para o Rio de Janeiro, onde se encontrará com correligionários.

O principal oponente de Doria nas prévias do PSDB é o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

