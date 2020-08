Dossiês sobre opositores ‘é crime muito grave’, afirma ex-ministro

247 - O ex-ministro Extraordinário da Segurança Pública Raul Jungmann qualificou como um “crime muito grave” a denúncia de que a Secretaria de Operações Integradas (Seopi), subordinada ao ministro da Justiça, André Mendonça, produziu dossiês contra 579 opositores do governo Jair Bolsonaro.

“Um órgão de inteligência transgrediu a lei, cometeu um delito. É preciso identificar os responsáveis, em que nível houve essa ordem política. Esta ordem claramente atenta contra direitos e garantias constitucionais e, portanto, contra a própria democracia. É um crime muito grave”, disse Jungmann em entrevista ao jornal O Globo.

Para ele, “é preciso identificar a cadeia de responsabilidade. É algo que tem de ser exemplarmente identificado e punido. Preocupa por ter se dado dentro do aparato de Estado”.

Ainda de acordo com o ex-ministro, “o relatório da secretaria do Ministério da Justiça (monitoramento de grupos de policiais antifascistas) só poderia ter ocorrido com autorização e controle judicial. A lei de criação da Abin, que é o órgão central do sistema, não permite monitoramento. Não há autorização. Eles não podem grampear, monitorar, nem com autorização judicial”.

