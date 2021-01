Drauzio: ‘Ter medo de vacina é burrice’

"Ter medo da vacina? A chance de provocar algum risco colateral é mínimo", disse o médico Drauzio Varella ao alertar para a falta de coordenação do governo Bolsonaro no enfrentamento à pandemia da Covid-19. "Isso é ridículo e sendo até um pouco rude, burrice", criticou edit

247 - O médico Drauzio Varella alertou para a falta de coordenação do governo Jair Bolsonaro para colocar em prática estratégias que assegurem a vacinação contra o coronavírus.

"Ter medo da vacina? A chance de provocar algum risco colateral é mínimo. Já existem muitas pessoas vacinadas neste momento, e não tivemos nenhum caso de complicações graves. Ter medo da vacina, que não costuma dar complicação grave nenhuma e não tem medo da doença que mata uma porcentagem grande das pessoas que são hospitalizadas? Desculpa, mas isso é ridículo e sendo até um pouco rude, burrice", disse ele à Carta Capital.

De acordo com o médico, "tinha que ter havido uma estratégia do governo federal para acordos com as vacinas mais promissoras". "A compra de agulhas e seringas, por exemplo, isso tinha que ter sido feito em maio, junho do ano passado, antes que faltem e os preços subam. Nós estamos chegando agora, na hora de vacinar, e agora que a gente descobriu que não tínhamos seringas e agulhas? Olha o ponto que nós chegamos", critica.

Na entrevista, Drauzio afirmou que, "provavelmente", mutações de coronavírus não são resistentes à vacinação, porque a vacina "provoca uma resposta imunológica que ataca várias partes do vírus, então uma proteína que foi modificada pode atrapalhar um pouco, mas essa resposta imunológica vai atacar outras partes".

