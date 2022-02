Drauzio Varella diz que Marcelo Queiroga "envergonha a medicina"

Apoie o 247

247 - O médico Drauzio Varella criticou duramente o governo Bolsonaro e a sua política negacionista em relação às vacinas contra a Covid-19 e defendeu a criação de uma legislação para punir quem divulga fake news.

“A realidade é que temos um presidente da República que é contra as vacinas. O que ele entende de medicina? Nada, é um ignorante total. Temos um ministro da Saúde que foi colocado lá para obedecer o presidente da República. No caso do ministro, a situação é mais grave porque ele é médico e tem o peso que a profissão lhe dá”, afirmou Drauzio, durante entrevista à Globonews.

E acrescenta: “Ele [Marcelo Queiroga] é um médico que não está lá como médico, aliás ele envergonha a medicina. Está lá para obedecer às ordens do presidente da República”.

Drauzio destacou que o negacionismo foi impulsionado por razões políticas.

“Quando você imaginou que ia existir uma onda de notícias falsas querendo convencer as pessoas a não tomar vacinas por razões políticas e não por razões científicas? A revolta da vacina no início do século, mas eram movimentos que surgiram na população. Agora não. eles vem de cima. Vem do presidente da República, vem do ministro da Saúde e de uma série de políticos”, frisou.

Para o médico, é preciso estabelecer uma legislação que puna esses crimes. “Insisto que são crimes porque não há outra palavra para caracterizar esse tipo de ação”.

Ele lembrou que em todo o mundo já foram aplicadas mais de 10 bilhões de doses da vacina contra a covid. “Vocês viram alguém que morreu depois que tomou a vacina? Alguém que teve um problema sério de saúde? Zero. É tudo falso o que aparece por aí”, aponta.

