Duas semanas depois, Itamaraty se manifesta sobre ataque a bomba contra o Consulado da China

247 - O Palácio do Itamaraty divulgou nesta quinta-feira (30) a primeira manifestação pública sobre o ataque a bomba contra o consulado da China no Rio de Janeiro, depois de 14 dias do episódio.

Em nota, o órgão, chefiado pelo ministro Carlos França afirmou que "todos os esforços serão empregados para elucidar o caso e levar o responsável ou responsáveis à Justiça, e também para proteger a segurança do corpo diplomático e consular acreditado no Brasil."

O atentado ocorre em meio à escalada da tensão política e à resistência de figuras próximas do presidente Jair Bolsonaro com o maior parceiro comercial do país.

O ataque ocorreu no dia 17 de setembro e foi registrado em vídeo por câmeras de segurança que mostraram o momento em que um homem vestido de preto, com boné e máscara, mexe no artefato e retira algo que parece ser um pino antes de lançar o explosivo.

