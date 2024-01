Dweck: Concurso Nacional Unificado aumentará diversidade no serviço público

Apoie o 247

247 - A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, afirmou em entrevista ao programa "Bom Dia, Ministra", nesta quarta-feira (17), que quanto maior a diversidade, maior a capacidade de elaborar boas políticas públicas.

Ela abordava o Concurso Nacional Unificado, apelidado de “Enem dos Concursos”, que selecionará 6.640 servidores para cargos efetivos em 21 órgãos federais.

As inscrições para o concurso começam na sexta-feira (19) e se estendem até 9 de fevereiro. As provas serão aplicadas em 5 de maio em 220 cidades brasileiras, visando promover igualdade de oportunidades no acesso ao serviço público, enfatizou Dweck.

“Quanto maior a diversidade que a gente tiver, maior vai ser a capacidade de pensar boas políticas públicas”, destacou.

A ministra também comentou sobre a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), sob responsabilidade de sua pasta, que entrou em vigor em 11 de janeiro. Este documento unificado possui o CPF como identificador único de cada cidadão.

Dweck explicou que o objetivo é que todos os brasileiros tenham a nova carteira até 2032, com uma meta mais imediata de alcançar isso até 2026. Esta iniciativa é parte de uma colaboração com os estados para reforçar a cidadania nacional.

Durante a entrevista, a ministra também afirmou que sua pasta foi criada com o objetivo de fortalecer o Estado brasileiro na entrega de serviços à população, com foco no apoio e diálogo com estados e municípios, e na promoção da diversidade.

