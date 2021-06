“E agora, Lira?”, questiona Boulos, que cita pressão popular e cobra impeachment de Bolsonaro por genocídio e corrupção

247 - Em coluna publicada no jornal Folha de S.Paulo, o coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos, cobra do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), a abertura de um processo de impeachment de Jair Bolsonaro.

"500 mil mortos e ameaças constantes à democracia não foram suficientes para abrir o impeachment. Faltava um caso de corrupção graúda? Agora tem. Faltava rua? Tem também. E agora, Lira? Bolsonaro precisa responder por seus crimes política e judicialmente. O impeachment é o primeiro passo", afirma o ativista.

De acordo com o líder do MTST, "mesmo com o fio das negociatas levando a Bolsonaro, a maior parte da opinião pública atribuiu os fatos a desvios dos filhos ou de gente próxima ao presidente, sem envolvê-lo".

"Agora, com o escândalo da Covaxin, o bolsonarismo fica sem pai nem mãe. Perde o último discurso que ainda tinha. Além de ser o pior governo da história brasileira, responsável diretamente por um genocídio, rouba. E, pior, rouba num contrato de compra de vacinas. Pior ainda, a acusação — vinda não de comunistas, mas de um deputado que apoiava seu governo — é de que Bolsonaro sabia e não fez nada. No mínimo, prevaricou para não melindrar Ricardo Barros e o apoio do centrão".

