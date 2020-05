"É difícil conciliar desejos de Bolsonaro com a ciência", diz Teich

Ministro da Saúde, Nelson Teich, teria confessado a amigos e interlocutores que está cada vez mais difícil de conciliar as vontades e desejos de Jair Bolsonaro com as recomendações da ciência e os recursos disponíveis edit

247 - O ministro da Saúde, Nelson Teich, teria confessado a amigos e interlocutores que está cada vez mais difícil de conciliar as vontades e desejos de Jair Bolsonaro, como a flexibilização do isolamento social e o uso do medicamento cloroquina no enfrentamento da pandemia, com as recomendações da ciência e os recursos disponíveis, diz a jornalista Denise Rothenburg, no Correio Braziliense.

Teich, que ainda não completou um mês no cargo, poderá deixar o governo devido às divergências com Bolsonaro. Nesta quinta-feira (14), Bolsonaro e Teich tiveram uma reunião tensa, na qual o ministro foi cobrado para que mudar o protocolo da Pasta, ampliando a recomendação de utilização da cloroquina no tratamento da Covid-19 (aqui).

